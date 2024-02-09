Юрія Галкіна, якого повернули до України під час обміну військовополонених, збив автомобіль.

Чоловік, що протягом двох років перебував у російському полоні, трагічно загинув у ДТП. Трагедія сталася 8 лютого. Валерія, донька загиблого, повідомила в Instagram про смерть свого батька: "Сьогодні мого тата не стало… Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні… Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся".

Юрій Галкін провів два роки у російському полоні і повернувся на Батьківщину 31 січня. Відомо, що він проживав у Покровську, Донецька область.

На час публікації цієї інформації регіональні ЗМІ не повідомляли про ДТП, у якій загинув Юрій Галкін. Поліцейський пресцент Донецької області також не надавав інформації про цю смертельну аварію.

До слова, обмін полоненими відбувся 31 січня. Додому повернулося 207 людей.

Серед них захисники Маріуполя, які перебували на «Азовсталі» військові, що були наострові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Харківському, Луганському та Сумському напрямах. Також серед повернених були і цивільні.

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