Юрия Галкина, которого вернули в Украину во время обмена военнопленных, сбил автомобиль.

Человек, который в течение двух лет находился в российском плену, трагически погиб в ДТП. Трагедия произошла 8 февраля. Валерия, дочь погибшего, сообщила в Instagram о смерти своего отца: "Сегодня моего папу не стало… Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену… Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь".

Юрий Галкин провел два года в плену и вернулся на Родину 31 января. Известно, что проживал в Покровске, Донецкая область.

На время публикации этой информации региональные СМИ не сообщали о ДТП, в котором погиб Юрий Галкин. Полицейский прессцент Донецкой области также не предоставлял информации об этой смертельной аварии.

К слову, обмен пленными произошел 31 января. Домой вернулось 207 человек.

Среди них защитники Мариуполя, которые находились на «Азовстали» военные, находившиеся на острове Змеином, Донецком, Запорожском, Харьковском, Харьковском, Луганском и Сумском направлениях. Также среди возвращенных были и гражданские.

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: Кабмин существенно расширил полномочия ТЦК

Во Львовской области жены военных перекрыли трассу, кадры: какие их требования

Замена Залужного на Сырского: военные выразили свое мнение