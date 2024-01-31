З російського полону повернули українців, серед них наші воїни та цивільні.

Обмін полоненими відбувся сьогодні, 31 січня.

Про це повідомив президент України.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо, незважаючи ні на що. Пам'ятаємо про кожного та кожного у полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх", - йдеться у повідомленні.

Глава Офісу президента додав, що серед захисників Маріуполя, які повернулися додому, перебували на «Азовсталі» військових, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Харківському, Луганському та Сумському напрямах.

"Це другий великий обмін після тривалої перерви", – повідомив Андрій Єрмак.

До речі, в Україну повернулися майже всі громадяни, які виїхали з країни 2023 року.

Про це стало відомо завдяки платформі "Опендатабот" із посиланням на статистику прикордонників.

Українські прикордонники надали дані за 11 місяців 2023 року.

За цей час було зафіксовано понад 32 мільйони перетинів кордону в обох напрямках.

Проте, всі українці, які виїжджали за межі нашої держави (99%), вже повернулися додому.

Прикордонники повідомили, що за неповний 2023 рік до України повернулися 14 мільйонів людей, а поїхали 14,1 мільйона.

Різниця між тими, хто виїхав і повернувся, становить 142 тисячі українців.

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