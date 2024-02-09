Сьогодні, 9 лютого, у селі Далява Дрогобицького району жінки вийшли на мирний протест з вимогою забезпечити ротацію для своїх чоловіків. Цю інформацію розповіли місцеві телеграм-канали, за даними Politeka.
"У селі Далява, неподалік від Меденич, мешканці заблокували дорогу і проводять мирний протест. Рух транспорту призупинено!", - повідомляє Дрогобич Live. Учасники протесту постійно переходять дорогу, що призвело до ускладнення транспортного руху. Жінки тримають у руках плакати з різними закликами, включаючи "Нашим військовим потрібен відпочинок".
За даними Дрогобич.City, дружини військовослужбовців стверджують, що їхні чоловіки пройшли без ротації вже 22 місяці і потребують перерви.
Нагадаємо, що нещодавно на Харківщину в результаті обміну військовополоненими, що відбувся 31 січня, повернулися одинадцять людей. Звільнили трьох жителів Харківського району, двох мешканців Харкова, двох осіб із Чугуївського району, а також одного бійця з міста Ізюма.
Останні новини України:
На Одещині поліцейський вибив ліктем скло в авто: момент потрапив на відео
Чиновники вигадали схему наживи на укриттях для школярів: деталі кричущого випадку
Обмежено придатний чоловік письмово відмовився від мобілізації: суд вирішив його покарати