Сьогодні, 9 лютого, у селі Далява Дрогобицького району жінки вийшли на мирний протест з вимогою забезпечити ротацію для своїх чоловіків. Цю інформацію розповіли місцеві телеграм-канали, за даними Politeka.

"У селі Далява, неподалік від Меденич, мешканці заблокували дорогу і проводять мирний протест. Рух транспорту призупинено!", - повідомляє Дрогобич Live. Учасники протесту постійно переходять дорогу, що призвело до ускладнення транспортного руху. Жінки тримають у руках плакати з різними закликами, включаючи "Нашим військовим потрібен відпочинок".

За даними Дрогобич.City, дружини військовослужбовців стверджують, що їхні чоловіки пройшли без ротації вже 22 місяці і потребують перерви.

Нагадаємо, що нещодавно на Харківщину в результаті обміну військовополоненими, що відбувся 31 січня, повернулися одинадцять людей. Звільнили трьох жителів Харківського району, двох мешканців Харкова, двох осіб із Чугуївського району, а також одного бійця з міста Ізюма.

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