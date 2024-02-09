Сегодня, 9 февраля, в селе Далява Дрогобычского района женщины вышли на мирный протест с требованием обеспечить ротацию для своих мужчин. Эту информацию рассказали местные телеграммы-каналы, по данным Politeka.

"В селе Далява, неподалеку от Меденича, жители заблокировали дорогу и проводят мирный протест. Движение транспорта приостановлено!", - сообщает Дрогобыч Live. Участники протеста постоянно переходят дорогу, что привело к усложнению транспортного движения. Женщины держат в руках плакаты с разными призывами, включая "Нашим военным нужен отдых".

По данным Дрогобыч. City, жены военнослужащих утверждают, что их мужья прошли без ротации уже 22 месяца и нуждаются в перерыве.

Напомним, что недавно на Харьковщину в результате состоявшегося 31 января обмена военнопленными вернулись одиннадцать человек. Освободили троих жителей Харьковского района, двух жителей Харькова, двух человек из Чугуевского района, а также одного бойца из города Изюма.

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