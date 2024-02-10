У місті Кривий Ріг дорослим і дітям з інвалідністю надаються додаткові виплати від ООН.

Діти, які мають інвалідність з дитинства, а також дорослі з інвалідністю, можуть отримувати додаткову фінансову підтримку протягом трьох місяців від Всесвітньої продовольчої програми ООН через рішення Криворізької міськради, яке було оголошено на їхньому офіційному веб-сайті.

Ці доплати від міжнародних партнерів є додатковою до державної соціальної допомоги і надаються особам, які відповідають наступним умовам:

отримують менше 3250 гривень соціальних виплат від держави;

не отримують іншої допомоги від інших міжнародних організацій;

не отримують виплати для військовослужбовців (за винятком тих, хто мешкає на територіях з активними або можливими бойовими діями).

Ця допомога буде перераховуватися на банківські рахунки або доставлятиметься через Укрпошту. Отримувачам не потрібно вжодити жодних додаткових дій, оскільки виплата буде проводитися автоматично без необхідності звернення громадян.

Сума виплат дорівнюватиме різниці між 3250 гривень та сумою, яку вже отримує людина. Наприклад, якщо допомога від держави складає, скажімо, 2361 гривню, ВПП ООН надасть додатково 889 гривень.

Ця програма фінансується Німеччиною, Європейським Союзом і Швецією, а також отримує додаткові кошти від інших донорів.

Протягом дії програми, Всесвітня продовольча програма ООН передбачає приблизно 21 мільйон доларів США (800 мільйонів гривень) для підтримки 310 тисяч українських громадян.

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