Детальні умови та можливість подати заявку на отримання грошової допомоги у програмі доступні для частини українців.

Сім'ї, які постраждали від війни, мають можливість отримати грошову допомогу від Естонської ради з питань біженців через "Програму екстреної підтримки засобів до існування". Ця програма надає грошову допомогу для розвитку або відновлення господарської діяльності в трьох регіонах.

про це детальніше повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Звернутись для отримання грошової допомоги можуть мешканці Широківської та Новомиколаївської областей Запорізької області, Березнегуватської та Казанківської Миколаївської областей, а також Шевченківської та Слобожанської Харківщини.

Сума грошової допомоги становитиме від 23 500 до 33 000 гривень, залежно від виду діяльності. Гранти надаються для розвитку тваринництва, виробництва молочної продукції, птахівництва, городництва, бджолярства та інших господарських секторів.

Детальні умови та можливість подати заявку на отримання грошової допомоги участь у програмі доступні за посиланням. Останній день подачі заявок - 29 лютого 2024 року. Для отримання додаткової інформації про грошову допомогу можна звертатися за номером (067) 508-08-39 або на електронну адресу livelihoods@pagulasabi.ee.

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