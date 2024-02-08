Подробные условия и возможность подать заявку на получение денежной помощи в программе доступны для части украинцев.

Семьи, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от Эстонского совета по вопросам беженцев через "Программу экстренной поддержки средств к существованию". Эта программа оказывает денежную помощь для развития или возобновления хозяйственной деятельности в трех регионах.

Об этом подробнее сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Квалифицироваться для получения денежной помощи могут жители Широковской и Новониколаевской областей Запорожской области, Березнеговатской и Казанковской Николаевской областей, а также Шевченковской и Слобожанской Харьковщины.

Сумма денежной помощи составит от 23 500 до 33 000 гривен в зависимости от вида деятельности. Гранты предоставляются для развития животноводства, производства молочной продукции, птицеводства, огородничества, пчеловодства и других хозяйственных секторов.

Подробные условия и возможность подать заявку на получение денежной помощи в программе доступны по ссылке. Последний день подачи заявок – 29 февраля 2024 года. Для получения дополнительной информации о денежной помощи можно обращаться по номеру (067) 508-08-39 или по электронному адресу livelihoods@pagulasabi.ee .

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