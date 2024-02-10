В Кривом Роге взрослым и детям с инвалидностью предоставляются дополнительные выплаты от ООН.

Дети, имеющие инвалидность с детства, а также взрослые с инвалидностью могут получать дополнительную финансовую поддержку в течение трех месяцев от Всемирной продовольственной программы ООН через решение Криворожского горсовета, которое было объявлено на их официальном веб-сайте.

Эти доплаты от международных партнеров являются дополнительными к государственной социальной помощи и предоставляются лицам, которые отвечают следующим условиям:

получают менее 3250 гривен социальных выплат от государства;

не получают иной помощи от других международных организаций;

не получают выплаты для военнослужащих (за исключением проживающих на территориях с активными или возможными боевыми действиями).

Эта помощь будет перечисляться на банковские счета или будет доставлена ​​через Укрпочту. Получателям не нужно предпринять никаких дополнительных действий, поскольку выплата будет производиться автоматически без необходимости обращения граждан.

Сумма выплат будет равна разнице между 3250 гривен и суммой, которую уже получает человек. К примеру, если помощь от государства составляет, скажем, 2361 гривну, ВПП ООН предоставит дополнительно 889 гривен.

Программа финансируется Германией, Европейским Союзом и Швецией, а также получает дополнительные средства от других доноров.

В течение действия программы Всемирная продовольственная программа ООН предусматривает примерно 21 миллион долларов США (800 миллионов гривен) для поддержки 310 тысяч украинских граждан.

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