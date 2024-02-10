Дети, имеющие инвалидность с детства, а также взрослые с инвалидностью могут получать дополнительную финансовую поддержку в течение трех месяцев от Всемирной продовольственной программы ООН через решение Криворожского горсовета, которое было объявлено на их официальном веб-сайте.
Эти доплаты от международных партнеров являются дополнительными к государственной социальной помощи и предоставляются лицам, которые отвечают следующим условиям:
- получают менее 3250 гривен социальных выплат от государства;
- не получают иной помощи от других международных организаций;
- не получают выплаты для военнослужащих (за исключением проживающих на территориях с активными или возможными боевыми действиями).
Эта помощь будет перечисляться на банковские счета или будет доставлена через Укрпочту. Получателям не нужно предпринять никаких дополнительных действий, поскольку выплата будет производиться автоматически без необходимости обращения граждан.
Сумма выплат будет равна разнице между 3250 гривен и суммой, которую уже получает человек. К примеру, если помощь от государства составляет, скажем, 2361 гривну, ВПП ООН предоставит дополнительно 889 гривен.
Программа финансируется Германией, Европейским Союзом и Швецией, а также получает дополнительные средства от других доноров.
В течение действия программы Всемирная продовольственная программа ООН предусматривает примерно 21 миллион долларов США (800 миллионов гривен) для поддержки 310 тысяч украинских граждан.
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