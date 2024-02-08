Новий сезон «Мастер Шеф» стартує вже зовсім скоро, з’явилися подробиці, хто буде суддями і як змінилися правила.

Прем’єра нового сезону кулінарного шоу «Мастер Шеф» відбудеться вже цього тижня, пише Politeka.net.

А саме у суботу, 10 лютого.

Прем’єра нового сезону «Мастер Шеф» о 19.00. За перемогу у цьому сезоні змагатимуться аматори. Склад суддів вже відомий. Експериментувати на «Мастер Шеф» не стали, тож оцінюватимуть страви учасників і обиратимуть переможця

Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

У новому сезоні «Мастер Шеф» учасники готуватимуть їжу в тому числі і для українських захисників. Також в гості запросять військових, які проходять реабілітацію, а також дітей ВПО.

Правила на «Мастер Шеф» вирішено трохи змінити. За словами учасників зйомочного процесу, раніше капітан команди-аутсайдерів часто одягав чорний фартух, а капітан команди-переможців не отримував гідної нагороди за перемогу. Аби це виправити, цього сезону з’явився імунітет.

«Що саме він даватиме — глядачі побачать в ефірі», - заінтригував креативний продюсер та керівник МастерШеф Дмитро Широбоков.

Крім того, буде цілий епізод, присвячений майстер-класам суддів «Мастер Шеф». Також на глядачів чекатимуть корисні лайфхаки, які допоможуть перетворити домашню кулінарію на більш вишукану, використовуючи прості та доступні продукти.

«Маю надію, що цього сезону наберуть сильних учасників»,

«Сподіваюсь, будуть винесені якісь висновки з попереднього сезону і цей почнуть знімати без висвітлення огидних речей/людей»,

«Чекаю!»,

«Сподіваюсь, будуть цікаві персонажі», - коментуючть глядачі майбутню прем’єру «Мастер Шеф».

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