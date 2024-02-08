Новый сезон «Мастер Шеф» стартует уже совсем скоро, появились подробности, кто будет судьями и как изменились правила.

Премьера нового сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" состоится уже на этой неделе, пишет Politeka.net.

А именно в субботу, 10 февраля.

Премьера нового сезона "Мастер Шеф" в 19.00. За победу в этом сезоне сразятся любители. Состав судей уже известен. Экспериментировать на «Мастер Шеф» не стали, поэтому оценивать блюда участников и выбирать победителя будутЭктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

В новом сезоне "Мастер Шеф" участники будут готовить еду в том числе и для украинских защитников. Также в гости пригласят военных, которые проходят реабилитацию, а также детей ВПЛ.

Правила на «Мастер Шеф» решено немного изменить. По словам участников съемочного процесса, ранее капитан команды-аутсайдеров часто надевал черный передник, а капитан команды-победителей не получал достойную награду за победу. Чтобы это исправить, в этом сезоне появился иммунитет.

"Что именно он будет давать - зрители увидят в эфире", - заинтриговал креативный продюсер и руководитель МастерШеф Дмитрий Широбоков.

Кроме того, будет целый эпизод, посвященный мастер-классам судей «Мастер Шеф». Также зрителей будут ждать полезные лайфхаки, которые помогут превратить домашнюю кулинарию в более изысканную, используя простые и доступные продукты.

«Надеюсь, что в этом сезоне наберут сильных участников»,

«Надеюсь, будут сделаны какие-то выводы из предыдущего сезона и этот начнут снимать без освещения отвратительных вещей/людей»,

«Жду!»,

«Надеюсь, будут интересные персонажи» , - комментируют зрители будущую премьеру «Мастер Шеф».

Последние новости Украины:

Самый быстрый рецепт сырной пиццы на сковороде – "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт.

Идеально на завтрак: Хименес-Браво дал быстрый и новый рецепт блюда, которое все обожают.

Как вкус детства – "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал рецепт пончиков с молоком.