Премьера нового сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" состоится уже на этой неделе, пишет Politeka.net.
А именно в субботу, 10 февраля.
Премьера нового сезона "Мастер Шеф" в 19.00. За победу в этом сезоне сразятся любители. Состав судей уже известен. Экспериментировать на «Мастер Шеф» не стали, поэтому оценивать блюда участников и выбирать победителя будутЭктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
В новом сезоне "Мастер Шеф" участники будут готовить еду в том числе и для украинских защитников. Также в гости пригласят военных, которые проходят реабилитацию, а также детей ВПЛ.
Правила на «Мастер Шеф» решено немного изменить. По словам участников съемочного процесса, ранее капитан команды-аутсайдеров часто надевал черный передник, а капитан команды-победителей не получал достойную награду за победу. Чтобы это исправить, в этом сезоне появился иммунитет.
"Что именно он будет давать - зрители увидят в эфире", - заинтриговал креативный продюсер и руководитель МастерШеф Дмитрий Широбоков.
Кроме того, будет целый эпизод, посвященный мастер-классам судей «Мастер Шеф». Также зрителей будут ждать полезные лайфхаки, которые помогут превратить домашнюю кулинарию в более изысканную, используя простые и доступные продукты.
«Надеюсь, что в этом сезоне наберут сильных участников»,
«Надеюсь, будут сделаны какие-то выводы из предыдущего сезона и этот начнут снимать без освещения отвратительных вещей/людей»,
«Жду!»,
«Надеюсь, будут интересные персонажи» , - комментируют зрители будущую премьеру «Мастер Шеф».
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