Мінекономіки оприлюднило проєкт нового Трудового кодексу - він дуже важливий, адже повинен замінити Кодекс законів про працю, прийнятий ще у 1971 року.

Міністерство економіки розробило нову редакцію Кодексу законів про працю, яка передбачає ряд істотних змін. Однією з ключових ініціатив є збільшення тривалості щорічної відпустки на 4 дні. Крім того, запропоновано внести зміни до причин звільнення працівників, надаючи роботодавцям більшу свободу в цьому питанні. Про це говориться у проекті Закону України "Про працю".

Новий законодавчий акт дозволить звільняти працівників практично без обґрунтування причин, вказуючи на економічні, технологічні, структурні або аналогічні фактори.

Відповідно до нових правил, роботодавець має повідомити працівника про звільнення за 2 місяці або виплатити компенсацію у подвійному розмірі заробітної плати за кожен день скорочення терміну попередження. Наприклад, можливо одразу виплатити 4 середні зарплати і звільнити працівника за один день. Водночас, якщо працівника звільняють у зв'язку з бойовими діями, таким як ракетний удар, про це потрібно повідомити за місяць.

У новому законопроєкті також визначено перелік обставин, коли звільнення працівника заборонено. Зокрема, не можна звільняти співробітника з метою помсти, за будь-якою формою дискримінації, через його членство у профспілках або через подану ним скаргу або намір стати представником колективу.

Крім того, заборонено ініціативне звільнення роботодавцем співробітника, якщо він або вона має дитину віком до 1,5 року. Також звільнення з ініціативи роботодавця заборонено для вагітних жінок чи жінок у декретній відпустці.

Серед приємних нововведень: тривалість відпустки збільшать із 24 до 28 днів. Також буде введено поняття домашньої роботи. Українці, які працюють вдома, матимуть такі ж гарантії, і буде встановлено тривалість робочого дня.

Трудова книжка, яка наразі є обов'язковою, втратить своє значення. З часом роботодавця звільнять від необхідності її зберігання й заповнення.

Одним із важливих нововведень буде вказання ознак трудових відносин у законі. Якщо між роботодавцем та співробітником існує хоча б три з цих ознак, вважатиметься, що між ними є трудові відносини.

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