Минэкономики обнародовало проект нового Трудового кодекса - он очень важен, ведь должен заменить Кодекс законов о труде, принятый еще в 1971 году.

Министерство экономики разработало новую редакцию Кодекса законов о труде, предусматривающую ряд существенных изменений. Одной из ключевых инициатив является увеличение ежегодного отпуска на 4 дня. Кроме того, предложено внести изменения в причины увольнения работников, предоставляя работодателям большую свободу в этом вопросе. Об этом говорится в проекте Закона Украины "О труде".

Новый законодательный акт позволит увольнять работников практически без обоснования причин, указывая на экономические, технологические, структурные или аналогичные факторы.

Согласно новым правилам, работодатель должен уведомить работника об увольнении за 2 месяца или выплатить компенсацию в двойном размере заработной платы за каждый день сокращения срока предупреждения. Например, можно сразу выплатить 4 средних зарплаты и уволить работника за один день. В то же время, если работник увольняется в связи с боевыми действиями, таким как ракетный удар, об этом нужно сообщить за месяц.

В новом законопроекте также определен перечень обстоятельств, когда увольнение работника запрещено. В частности, нельзя увольнять сотрудника с целью мести, по какой-либо форме дискриминации, через его членство в профсоюзах или через поданную им жалобу или намерение стать представителем коллектива.

Кроме того, запрещено инициативное увольнение работодателем сотрудника, если он или он имеет ребенка в возрасте до 1,5 лет. Также увольнение по инициативе работодателя запрещено для беременных женщин или женщин в декретном отпуске.

Среди приятных нововведений: продолжительность отпуска будет увеличена с 24 до 28 дней. Также будет введено понятие домашней работы. Украинцы, работающие дома, будут иметь такие же гарантии, и будет установлена ​​продолжительность рабочего дня.

Трудовая книга, которая является обязательной, потеряет свое значение. Со временем работодателя освободят от необходимости его хранения и заполнения.

Одним из важных новшеств будет указание признаков трудовых отношений в законе. Если между работодателем и сотрудником существует хотя бы три из этих признаков, то считается, что между ними есть трудовые отношения.

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