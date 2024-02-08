У січні порівняно з груднем помітно зросла потреба у фахівцях різних професій.

Українські роботодавці виявили збільшений інтерес до пошуку працівників у січні 2024 року в семи галузях. Найбільше кількість вакансій згідно зі спеціалізованим порталом підвищилася для фахівців у сфері охорони та безпеки – на 19% в порівнянні з груднем 2023 року.

Зокрема, у розрізі окремих професій в січні зросло попит на кошторисників (+21% у порівнянні з груднем). Загалом, значний приріст кількості вакансій у цій категорії можна легко пояснити.

Також помітно зросла потреба у фахівцях у сфері юриспруденції – на 13% в порівнянні з попереднім місяцем. Крім того, зросла активність по пошуку працівників у секторах сільського господарства та страхування – на 9%.

У переліку лідерів також фігурує сфера культури, де зріст становить 3%. Крім цього, незначний приріст кількості вакансій помічений у галузях освіти та науки, а також у топменеджменті, де збільшилася кількість вакансій на 1%.

У січні порівняно з груднем помітно зросла потреба у фахівцях різних професій:

Кошторисників – на 21%;

Корекційних педагогів – на 20%;

Прес-секретарів – на 20%;

Сервісних інженерів – на 20%;

Масажистів – на 18%;

Фінансових аналітиків – на 16%;

Токарів – на 16%;

Графічних дизайнерів – на 15%;

Флористів – на 15%;

Менеджерів проєктів – на 15%.

Тим часом виявлено, що в деяких секторах зменшилася активність пошуку роботи. Це спостерігалося як у незначній мірі, тобто на 1%, так і в значній – на 16%.

Найбільше, а саме на 16% в порівнянні з груднем, зменшилася кількість пропозицій роботи в сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Далі йдуть наступні сектори:

Робітничі спеціальності, виробництво – зменшення на 14%;

Сфера обслуговування – на 13%;

Роздрібна торгівля – на 11%;

Логістика, склад, зовнішньоекономічна діяльність – на 10%;

Адміністрація, керівництво середньої ланки – на 2%;

Транспорт, автобізнес – на 3%;

Бухгалтерія, аудит – на 2%;

Медицина, фармацевтика – на 2%;

Продаж, закупівля – на 1%.

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