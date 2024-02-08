Українські роботодавці виявили збільшений інтерес до пошуку працівників у січні 2024 року в семи галузях. Найбільше кількість вакансій згідно зі спеціалізованим порталом підвищилася для фахівців у сфері охорони та безпеки – на 19% в порівнянні з груднем 2023 року.
Зокрема, у розрізі окремих професій в січні зросло попит на кошторисників (+21% у порівнянні з груднем). Загалом, значний приріст кількості вакансій у цій категорії можна легко пояснити.
Також помітно зросла потреба у фахівцях у сфері юриспруденції – на 13% в порівнянні з попереднім місяцем. Крім того, зросла активність по пошуку працівників у секторах сільського господарства та страхування – на 9%.
У переліку лідерів також фігурує сфера культури, де зріст становить 3%. Крім цього, незначний приріст кількості вакансій помічений у галузях освіти та науки, а також у топменеджменті, де збільшилася кількість вакансій на 1%.
У січні порівняно з груднем помітно зросла потреба у фахівцях різних професій:
- Кошторисників – на 21%;
- Корекційних педагогів – на 20%;
- Прес-секретарів – на 20%;
- Сервісних інженерів – на 20%;
- Масажистів – на 18%;
- Фінансових аналітиків – на 16%;
- Токарів – на 16%;
- Графічних дизайнерів – на 15%;
- Флористів – на 15%;
- Менеджерів проєктів – на 15%.
Тим часом виявлено, що в деяких секторах зменшилася активність пошуку роботи. Це спостерігалося як у незначній мірі, тобто на 1%, так і в значній – на 16%.
Найбільше, а саме на 16% в порівнянні з груднем, зменшилася кількість пропозицій роботи в сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Далі йдуть наступні сектори:
- Робітничі спеціальності, виробництво – зменшення на 14%;
- Сфера обслуговування – на 13%;
- Роздрібна торгівля – на 11%;
- Логістика, склад, зовнішньоекономічна діяльність – на 10%;
- Адміністрація, керівництво середньої ланки – на 2%;
- Транспорт, автобізнес – на 3%;
- Бухгалтерія, аудит – на 2%;
- Медицина, фармацевтика – на 2%;
- Продаж, закупівля – на 1%.
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