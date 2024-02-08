Украинские работодатели проявили возросший интерес к поиску работников в январе 2024 года в семи отраслях. Наибольшее количество вакансий по специализированному порталу повысилось для специалистов в сфере охраны и безопасности – на 19% по сравнению с декабрем 2023 года.
В частности, в разрезе отдельных профессий в январе вырос спрос на сметчиков (+21% по сравнению с декабрем). В общем, значительный рост количества вакансий в этой категории можно легко объяснить.
Также заметно возросла потребность в специалистах в сфере юриспруденции – на 13% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, возросла активность по поиску работников в секторах сельского хозяйства и страхованию – на 9%.
В списке лидеров также фигурирует сфера культуры, где рост составляет 3%. Кроме этого, незначительный прирост количества вакансий замечен в отраслях образования и науки, а также в топ-менеджменте, где увеличилось количество вакансий на 1%.
В январе по сравнению с декабрем заметно возросла потребность в специалистах разных профессий:
- Сметчиков – на 21%;
- Коррекционных педагогов – на 20%;
- Пресс-секретарей – на 20%;
- Сервисных инженеров – на 20%;
- Массажистов – на 18%;
- Финансовых аналитиков – на 16%;
- Токарей – на 16%;
- Графических дизайнеров – на 15%;
- Флористов – на 15%;
- Менеджеров проектов – на 15%.
Между тем, выявлено, что в некоторых секторах уменьшилась активность поиска работы. Это наблюдалось как в незначительной степени, то есть на 1%, так и в значительной – на 16%.
Больше всего, а именно на 16% по сравнению с декабрем, уменьшилось количество предложений работы в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Далее следуют следующие сектора:
- Рабочие специальности, производство – уменьшение на 14%;
- Сфера обслуживания – на 13%;
- Розничная торговля – на 11%;
- Логистика, состав, внешнеэкономическая деятельность – на 10%;
- Администрация, руководство среднего звена – на 2%;
- Транспорт, автобизнес – на 3%;
- Бухгалтерия, аудит – на 2%;
- Медицина, фармацевтика – по 2%;
- Продажа, закупка – на 1%.
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