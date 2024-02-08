В январе по сравнению с декабрем заметно возросла потребность в специалистах разных профессий.

Украинские работодатели проявили возросший интерес к поиску работников в январе 2024 года в семи отраслях. Наибольшее количество вакансий по специализированному порталу повысилось для специалистов в сфере охраны и безопасности – на 19% по сравнению с декабрем 2023 года.

В частности, в разрезе отдельных профессий в январе вырос спрос на сметчиков (+21% по сравнению с декабрем). В общем, значительный рост количества вакансий в этой категории можно легко объяснить.

Также заметно возросла потребность в специалистах в сфере юриспруденции – на 13% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, возросла активность по поиску работников в секторах сельского хозяйства и страхованию – на 9%.

В списке лидеров также фигурирует сфера культуры, где рост составляет 3%. Кроме этого, незначительный прирост количества вакансий замечен в отраслях образования и науки, а также в топ-менеджменте, где увеличилось количество вакансий на 1%.

В январе по сравнению с декабрем заметно возросла потребность в специалистах разных профессий:

Сметчиков – на 21%;

Коррекционных педагогов – на 20%;

Пресс-секретарей – на 20%;

Сервисных инженеров – на 20%;

Массажистов – на 18%;

Финансовых аналитиков – на 16%;

Токарей – на 16%;

Графических дизайнеров – на 15%;

Флористов – на 15%;

Менеджеров проектов – на 15%.

Между тем, выявлено, что в некоторых секторах уменьшилась активность поиска работы. Это наблюдалось как в незначительной степени, то есть на 1%, так и в значительной – на 16%.

Больше всего, а именно на 16% по сравнению с декабрем, уменьшилось количество предложений работы в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Далее следуют следующие сектора:

Рабочие специальности, производство – уменьшение на 14%;

Сфера обслуживания – на 13%;

Розничная торговля – на 11%;

Логистика, состав, внешнеэкономическая деятельность – на 10%;

Администрация, руководство среднего звена – на 2%;

Транспорт, автобизнес – на 3%;

Бухгалтерия, аудит – на 2%;

Медицина, фармацевтика – по 2%;

Продажа, закупка – на 1%.

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