Аналітики вказують, що ціни різко зростали до середини січня, але на кінець місяця українські фермери змушені були знижувати ціни через низький попит.

У Україні відбувається падіння закупівельних цін на буряк. Зменшення попиту на цей овоч на початку 2024 року призвело до зниження цін від постачальників наприкінці січня до 12-16 гривень за кілограм, а на початку лютого - до 10-15 гривень. Експерти пояснили тенденцію до падіння ціни та розповіли, чого далі чекати.

Це може відобразитися і на цінах у супермаркетах, де буряки продаються в середньому за 17,8 гривень за кілограм. Більшість великих торгових мереж пропонують цей овоч покупцям за 16,7-16,9 гривень за кілограм. Однак деякі магазини продають буряки за більш високу ціну - понад 20 гривень за кілограм.

Аналітики вказують, що ціни на буряки різко зростали до середини січня, але на кінець місяця українські фермери змушені були знижувати ціни через низький попит. Навіть із зниженням цін активність покупців залишається низькою.

Проте, поточне здешевлення буряків ще не компенсувало зростання цін, спостережене протягом першої половини зими. На кінець січня 2024 року традиційний овоч продавався на 70% дорожче, ніж у той самий період 2023 року.

Експерти також відзначають, що в Україні в лютому можуть зрости ціни на овочі, зокрема, борщового набору. Йдеться про капусту, моркву, картоплю, буряк та цибулю. Так, ціна буряку може підвищитись на 3% вже у лютому.

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