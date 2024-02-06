Новим рецептом смачної страви Настя Каменських поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, пише Politeka.net.
За словами Каменських, страва за смаком нагадує піцу.
«Але у більш здоровій інтерпретації: без тіста», - зазначила Настя Каменських.
Також співачка зазначила, що це швидкий рецепт.
Знадобиться томатна паста, ковбаса, цукіні і твердий сир.
Перший крок – цукіні нарізаємо тонкими слайсами і відправляємо на пательню – треба трошки підсушити.
Далі натираємо сир.
Наступний крок – беремо форму і викладаємо інгредієнти шарами. Томатна паста – цукіні – ковбаса – томатна паста – сир.
Ставимо страву в духовку, розігріту до 170.
«Готуємо приблизно 20-25 хвилин», - розповіла Настя Каменських.
От і все, можна подавати до столу!
«Смакота… Їмо та насолоджуємося», - підкреслила Настя Каменських про результат.
У коментарях до рецепту підписники Насті Каменських зазначають, що страва нагадує лазанью.
"Це, мабуть, більше не на піцу схоже, а на лазанью. Але виглядає смачно",
"З баклажанами також дуже смачно виходить . В Італії називається parmigiana",
"Гарний рецепт".
Зазначимо, цукіні – європейський сорт кабачків, різновид гарбуза.
У цукіні містяться білки, жири; органічні, насичені і ненасичені жирні кислоти – хоча і в невеликих кількостях; є харчові волокна, вуглеводи, складні і прості цукри, зола і багато чистої води.
Антиоксиданти у цукіні допомагають боротися зі стресом вільних радикалів у організмі, що може сприяти зниженню ризику розвитку певних захворювань, таких як рак та серцево-судинні захворювання.
Цукіні є джерелом вітамінів С та К, а також мінералів, таких як калій та магній, які сприяють здоров'ю серця та кісток.
Цукіні містять мало калорій, що робить їх відмінним вибором для тих, хто дотримується дієти і слідкує за фігурою.
Цукіні можна смажити, запікати, варити, додавати до супів, салатів, соусів тощо.
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