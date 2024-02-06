На смак ця страва нагадує піцу, але, як зазначає Настя Каменських, для неї зовсім не знадобиться тісто.

Новим рецептом смачної страви Настя Каменських поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, пише Politeka.net.

За словами Каменських, страва за смаком нагадує піцу.

«Але у більш здоровій інтерпретації: без тіста», - зазначила Настя Каменських.

Також співачка зазначила, що це швидкий рецепт.

Знадобиться томатна паста, ковбаса, цукіні і твердий сир.

Перший крок – цукіні нарізаємо тонкими слайсами і відправляємо на пательню – треба трошки підсушити.

Далі натираємо сир.

Наступний крок – беремо форму і викладаємо інгредієнти шарами. Томатна паста – цукіні – ковбаса – томатна паста – сир.

Ставимо страву в духовку, розігріту до 170.

«Готуємо приблизно 20-25 хвилин», - розповіла Настя Каменських.

От і все, можна подавати до столу!

«Смакота… Їмо та насолоджуємося», - підкреслила Настя Каменських про результат.

У коментарях до рецепту підписники Насті Каменських зазначають, що страва нагадує лазанью.

"Це, мабуть, більше не на піцу схоже, а на лазанью. Але виглядає смачно",

"З баклажанами також дуже смачно виходить . В Італії називається parmigiana",

"Гарний рецепт".

Зазначимо, цукіні – європейський сорт кабачків, різновид гарбуза.

У цукіні містяться білки, жири; органічні, насичені і ненасичені жирні кислоти – хоча і в невеликих кількостях; є харчові волокна, вуглеводи, складні і прості цукри, зола і багато чистої води.

Антиоксиданти у цукіні допомагають боротися зі стресом вільних радикалів у організмі, що може сприяти зниженню ризику розвитку певних захворювань, таких як рак та серцево-судинні захворювання.

Цукіні є джерелом вітамінів С та К, а також мінералів, таких як калій та магній, які сприяють здоров'ю серця та кісток.

Цукіні містять мало калорій, що робить їх відмінним вибором для тих, хто дотримується дієти і слідкує за фігурою.

Цукіні можна смажити, запікати, варити, додавати до супів, салатів, соусів тощо.

Останні новини України:

Настя Каменських дала рецепт незвичайної страви.

Настя Каменських обожнює - рецепт смакоти на сніданок за 10 хвилин.

Млинці, від яких не гладшають: Настя Каменських дала хитрий рецепт.