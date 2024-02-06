По вкусу это блюдо напоминает пиццу, но, как отмечает Настя Каменских, для него совсем не понадобится тесто.

Новым рецептом вкусного блюда Настя Каменских поделилась на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

По словам Каменских, блюдо по вкусу напоминает пиццу.

"Но в более здоровой интерпретации: без теста", - отметила Настя Каменских.

Также певица отметила, что это быстрый рецепт.

Понадобится томатная паста, колбаса, цуккини и сыр.

Первый шаг – цуккини нарезаем тонкими слайсами и отправляем на сковороду – нужно немного подсушить.

Далее натираем сыр.

Следующий шаг – берем форму и выкладываем ингредиенты слоями. Томатная паста – цуккини – колбаса – томатная паста – сыр.

Ставим блюдо в духовку, разогретую до 170.

«Готовим примерно 20-25 минут», – рассказала Настя Каменских.

Вот и все, можно подавать на стол!

«Вкуснятина… Едим и наслаждаемся», - подчеркнула Настя Каменских о результате.

В комментариях к рецепту подписчики Насти Каменских отмечают, что блюдо напоминает лазанью.

"Это, пожалуй, больше не на пиццу похоже, а на лазанью. Но выглядит вкусно",

"С баклажанами тоже очень вкусно получается. В Италии называется parmigiana",

"Хороший рецепт" .

Отметим, цуккини – европейский сорт кабачков, разновидность тыквы.

В цуккини содержатся белки, жиры; органические, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты – хотя и в небольших количествах; есть пищевые волокна, углеводы, сложные и простые сахара, зола и много чистой воды.

Антиоксиданты в цуккини помогают бороться со стрессом свободных радикалов в организме, что может способствовать снижению риска развития определенных заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Цуккини является источником витаминов С и К, а также минералов, таких как калий и магний, способствующие здоровью сердца и костей.

Цуккини содержат мало калорий, что делает их отличным выбором для тех, кто соблюдает диету и следит за фигурой.

Цуккини можно жарить, запекать, варить, добавлять в супы, салаты, соусы и т.д.

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