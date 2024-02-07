Українці зобов'язані сплачувати цей важливий податок не завжди, а лише у декількох випадках.

Українці 2024-го зобов'язані заплатити податки за квартири, які давно купили. Так, у 2024 році в Україні власники відносно великих квартир і будинків зобов'язані сплачувати податок на нерухомість. Про це йдеться у Податковому кодексі України.

Ставка податку на рік 2024 складає 100,5 гривень, що обов'язково сплачується за кожен квадратний метр площі, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для будинку.

Українці зобов'язані сплачувати податок лише у випадку володіння нерухомістю, площа якої перевищує встановлені норми. Ці норми визначені Податковим кодексом і становлять 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для будинку.

Якщо у особи є як квартира, так і будинок, то загальна норма складає 180 квадратних метрів. Проте, якщо особа має дві квартири, норма залишається 60 квадратних метрів (наприклад, якщо є дві квартири по 50 квадратних метрів, це на 40 квадратних метрів перевищує норму).

Розрахунок проводиться за загальною площею житла, а не за житловою. Важливо також враховувати, що якщо квартира належить кільком власникам (наприклад, членам родини), то норма застосовується окремо до кожного власника.

Наприклад, якщо площа квартири складає 100 квадратних метрів, але вона розподілена між дружиною та чоловіком порівну, то податок не потрібно сплачувати (за нормами 60 квадратних метрів на кожного власника припадає всього по 50 квадратних метрів).

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