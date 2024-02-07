Украинцы обязаны платить этот важный налог не всегда, а только в нескольких случаях.

Украинцы в 2024-м обязаны заплатить налоги за давно купившие квартиры. Так, в 2024 году в Украине владельцы относительно больших квартир и домов обязаны платить налог на недвижимость. Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

Ставка налога на год 2024 года составляет 100,5 гривен, что обязательно уплачивается за каждый квадратный метр площади, превышающей 60 квадратных метров для квартиры и 120 квадратных метров для дома.

Украинцы обязаны платить налог только в случае владения недвижимостью, площадь которой превышает установленные нормы. Эти нормы определены Налоговым кодексом и составляют 60 квадратных метров для квартиры и 120 квадратных метров для дома.

Если у человека есть как квартира, так и дом, то общая норма составляет 180 квадратных метров. Однако если человек имеет две квартиры, норма остается 60 квадратных метров (например, если есть две квартиры по 50 квадратных метров, это на 40 квадратных метров превышает норму).

Расчет производится по общей площади жилья, а не по жилой. Важно также учитывать, что если квартира принадлежит нескольким владельцам (например, членам семьи), то норма применяется отдельно к каждому владельцу.

К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратных метров, но она распределена между женой и мужем поровну, то налог не нужно платить (по нормам 60 квадратных метров на каждого владельца приходится всего по 50 квадратных метров).

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