Хоча Верховна Рада встановила мораторій на застосування штрафних санкцій у цій сфері, його було скасовано з жовтня 2023 року.

Податкова служба відновила накладання штрафів за відсутність реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) та порушення законодавства, що регулює їх застосування. Про це попередила Державна податкова служба.

За інформацією податкової служби, за останній квартал 2023 року проведено 6767 перевірок у сфері торгівлі, включаючи онлайн-торгівлю, і нараховано штрафів на суму 142,5 млн грн. Із цієї суми 170 000 грн становлять штрафи за порушення в онлайн-продажах.

Підприємці вже з початку 2023 року почали готуватися до повернення штрафних санкцій. Як результат, кількість нових підключень до ПРРО від Fondy зросла у 2,4 рази протягом останнього року.

Штрафи за порушення закону про використання РРО/ПРРО становлять 100% від вартості товару при першому порушенні та 150% - у разі повторного порушення.

Хоча Верховна Рада встановила мораторій на застосування штрафних санкцій у цій сфері, він був скасований з жовтня 2023 року. Для ФОПів, які сплачують єдиний податок та не є платниками ПДВ, діють зменшені штрафи у розмірі 25% та 50% від вартості товару відповідно до 31 липня 2025 року.

Податкова служба також нараховує штрафи за невикористання режиму програмування з вказанням коду товарної підкатегорії, порушення обліку товарних запасів та відсутність фіскальних чеків.

Наприклад, один підприємець з Миколаєва був оштрафований за продаж мопедів через OLX без застосування РРО/ПРРО та належного обліку товару на суму 250 000 грн. В іншому випадку, підприємець з Дніпропетровської області продавав електроінструменти через інтернет-магазин на суму 29 000 грн без використання РРО або ПРРО.

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