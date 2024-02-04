Хотя Верховная Рада установила мораторий на применение штрафных санкций в этой сфере, он был отменен с октября 2023 года.

Налоговая служба возобновила наложение штрафов за отсутствие регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО) и нарушение законодательства, регулирующего их применение. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По информации налоговой службы, за последний квартал 2023 проведено 6767 проверок в сфере торговли, включая онлайн-торговлю, и начислено штрафов на сумму 142,5 млн грн. Из этой суммы 170 000 грн. составляют штрафы за нарушения в онлайн-продажах.

Предприниматели уже с начала 2023 г. начали готовиться к возвращению штрафных санкций. Как результат, количество новых подключений к ПРРО от Fondy выросло в 2,4 раза за последний год.

Штрафы за нарушение закона об использовании РРО/ПРРО составляют 100% стоимости товара при первом нарушении и 150% - в случае повторного нарушения.

Хотя Верховная Рада установила мораторий на применение штрафных санкций в этой сфере, он был отменен с октября 2023 года. Для ФЛП, уплачивающих единый налог и не являющихся плательщиками НДС, действуют уменьшенные штрафы в размере 25% и 50% от стоимости товара в соответствии с 31 июля 2025 года.

Налоговая служба также исчисляет штрафы за неиспользование режима программирования с указанием кода товарной подкатегории, нарушение учета товарных запасов и отсутствие фискальных чеков.

Например, один предприниматель из Николаева был оштрафован за продажу мопедов через OLX без применения РРО/ПРРО и учета товара на сумму 250 000 грн. В противном случае, предприниматель из Днепропетровской области продавал электроинструменты через интернет-магазин на сумму 29 000 грн. без использования РРО или ПРРО.

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