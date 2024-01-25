За перше порушення передбачено штраф у розмірі 8500 гривень, за друге штраф удвічі зросте.

В Україні дедалі частіше можна помітити автомобілі з європейськими номерами, зокрема, польськими. Однак важливо мати на увазі, чи допускається використання таких "євроблях", а також які наслідки можуть виникнути за це порушення. Про штрафи попередили на сайті "Дорожній адвокат".

На дорогах України "євробляхи" продовжують з'являтися, не зважаючи на чинне законодавство, що обмежує їхній рух. Власники таких авто часто стикаються із юридичними проблемами, включаючи значні штрафи та можливу конфіскацію транспортних засобів.

Незважаючи на це, багато водіїв продовжують ігнорувати правила та використовувати європейську реєстрацію. Така ситуація створює правову невизначеність і впливає на рішення про використання такого автомобіля.

Важливо зазначити, що українське законодавство не дозволяє експлуатацію авто з іноземною реєстрацією без відповідних митних процедур та сплати митних платежів.

У випадку порушення цих правил, водій може стати об'єктом значного штрафу та навіть може втратити свій автомобіль. Такі жорсткі заходи введено з метою боротьби із нелегальним ввезенням автотранспорту та підтримки легального автомобільного ринку в країні.

Щодо санкцій, поліція України має право накладати штрафи на водіїв "євроблях". За перше порушення передбачено штраф у розмірі 8500 гривень. У разі повторного порушення протягом року, штраф збільшується до 17000 гривень і супроводжується можливістю позбавлення водійських прав, а також конфіскацією автомобіля.

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