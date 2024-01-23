План роботи податкового органу в Україні не включає в себе непередбачені перевірки бізнесу. Проте податкова служба може провести ці перевірки, якщо існує хоча б одна з підстав, визначених у пункті 1 статті 78 Податкового кодексу. Ці підстави включають різноманітні порушення.

Про це повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великим платниками податків.

Ось перелік підстав, які передбачає Податковий кодекс для проведення перевірок:

Отримання інформації про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого Податковим кодексом законодавства, якщо платник не надає пояснень та документальних підтверджень на письмовий запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Неподання платником податків у встановлений законом строк податкової декларації, розрахунків, звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо їх подання передбачено законом.

Подання контролюючому органу уточнюючого розрахунку з відповідного податку за період, який перевірявся.

Виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, якщо платник податків не надає пояснень та документальних підтверджень на письмовий запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів.

Подання заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів або скарги на прийняте за її результатами податкове рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів перевірки або скасування рішення, якщо платник податків посилається на обставини, що не були досліджені.

У податковому органі вказано, що рішення про проведення позапланової документальної перевірки приймає керівник податкового органу (його заступник або уповноважена особа), і для цього видається відповідний наказ.

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