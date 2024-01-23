План работы налогового органа в Украине не включает непредвиденные проверки бизнеса. Однако налоговая служба может провести эти проверки, если существует хотя бы одно из оснований, определенных в пункте 1 статьи 78 Налогового кодекса. Эти основания включают всевозможные нарушения.

Об этом уведомилив Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Вот перечень оснований, предусматриваемых Налоговым кодексом для проведения проверок:

Получение информации о нарушении налогоплательщиком валютного, налогового и иного не урегулированного Налоговым кодексом законодательства, если плательщик не дает объяснений и документальных подтверждений по письменному запросу контролирующего органа в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​получения запроса.

Непредставление налогоплательщиком в установленный законом срок налоговой декларации, расчетов, отчетности для налогового контроля за трансфертным ценообразованием, если их представление предусмотрено законом.

Представление контролирующему органу уточняющего расчета по соответствующему налогу за проверяемый период.

Выявление недостоверности данных, содержащихся в налоговых декларациях, если налогоплательщик не дает пояснений и документальных подтверждений по письменному запросу контролирующего органа в течение 15 рабочих дней.

Представление возражений в акт проверки и/или дополнительных документов или жалобы на принятое по ее результатам налоговое решение, в которых требуется полный или частичный пересмотр результатов проверки или отмены решения, если налогоплательщик ссылается на обстоятельства, не исследованные.

В налоговом органе указано, что решение о проведении внеплановой документальной проверки принимает руководитель налогового органа (его заместитель или уполномоченное лицо) и для этого выдается соответствующий приказ.

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