План работы налогового органа в Украине не включает непредвиденные проверки бизнеса. Однако налоговая служба может провести эти проверки, если существует хотя бы одно из оснований, определенных в пункте 1 статьи 78 Налогового кодекса. Эти основания включают всевозможные нарушения.
Об этом уведомилив Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
Вот перечень оснований, предусматриваемых Налоговым кодексом для проведения проверок:
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Получение информации о нарушении налогоплательщиком валютного, налогового и иного не урегулированного Налоговым кодексом законодательства, если плательщик не дает объяснений и документальных подтверждений по письменному запросу контролирующего органа в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.
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Непредставление налогоплательщиком в установленный законом срок налоговой декларации, расчетов, отчетности для налогового контроля за трансфертным ценообразованием, если их представление предусмотрено законом.
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Представление контролирующему органу уточняющего расчета по соответствующему налогу за проверяемый период.
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Выявление недостоверности данных, содержащихся в налоговых декларациях, если налогоплательщик не дает пояснений и документальных подтверждений по письменному запросу контролирующего органа в течение 15 рабочих дней.
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Представление возражений в акт проверки и/или дополнительных документов или жалобы на принятое по ее результатам налоговое решение, в которых требуется полный или частичный пересмотр результатов проверки или отмены решения, если налогоплательщик ссылается на обстоятельства, не исследованные.
В налоговом органе указано, что решение о проведении внеплановой документальной проверки принимает руководитель налогового органа (его заместитель или уполномоченное лицо) и для этого выдается соответствующий приказ.
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