У Мінфіні прокоментували міфи про 18% податок на перекази між картками українців.

Останнім часом в мережі почали писати, що українці платитимуть 18% податку з надходжень на картки. У Мінфін прокоментували цю інформацію. Там запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності. Також, у Міністерстві фінансів України були розкриті окремі аспекти нової Національної стратегії доходів України, уточнюючи, що вона не включає норми щодо оподаткування коштів, отриманих на картку фізичної особи.

Представники міністерства відзначили, що невірні висновки щодо цього питання, ймовірно, виникли через неправильне розуміння інформації в розділі 4.3.1 "Реформа спрощеної системи оподаткування".

Зазначено, що всі доходи фізичних осіб, отримані поза сферою підприємницької діяльності (за винятком тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України), підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб.

У пресслужбі також наголосили, що сам текст стратегії не містить виразів "будь-які надходження на картку фізичної особи". Фраза про "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже існують у чинному податковому законодавстві.

Міністерство також зазначило, що будь-які зміни в податковій політиці потребують докладних обговорень із громадськістю, бізнесом та органами влади. Згідно з Національною стратегією, подібні зміни можуть вступити в силу не раніше ніж через рік після вважатимуться виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних у системах ДПС, включаючи інформацію, одержану від платників податків та податкових агентів.

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