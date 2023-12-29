Варто зазначити, що це довгострокова перспектива і реформа планується впроваджувати поетапно з 2025 по 2027 рік.

В Україні розглядається перегляд спрощеної системи оподаткування, включаючи правила для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Планується перерозподіл ФОПів за групами та введення диференційованих податкових ставок для різних видів діяльності. Однак реформа не відбудеться в найближчий період. Про план йдеться у Національній стратегії доходів до 2030 року, яку затвердив Кабінет міністрів.

Згідно з пропозиціями уряду, юридичні особи з 3-ї та 4-ї груп "спрощеної системи" можуть втратити можливість залишатися в цій системі. Ставки податків для них будуть збільшуватися до рівня звичайного податку на прибуток.

Щодо ФОПів, друга та третя групи об'єднаються, і податкові ставки будуть різними, коливаючись від 3% для торгівлі до 17% для деяких послуг. Ці ставки будуть збільшуватися поетапно, і для цих ФОПів стане обов'язковим використання реєстратора розрахунково-касових операцій (РРО) – класичного чи програмного.

ФОПи 1-ї групи включатимуть підприємців обмеженого переліку видів діяльності, і для них застосовуватиметься податок із отриманого доходу, а не фіксований.

Щодо фермерів-ФОПів 4-ї групи, база оподаткування буде розширена одночасно зі стартом оподаткування на основі масової оцінки землі.

Також для всіх ФОПів передбачено зміни у формальних процедурах, таких як автоматична реєстрація та закриття банківського рахунку під час реєстрації або ліквідації. Варто зауважити, що це є довгостроковою перспективою, і реформа планується впроваджувати поетапно з 2025 по 2027 рік, враховуючи заплановані зміни в адмініструванні.

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