Стоит отметить, что это долгосрочная перспектива, и реформа планируется внедрять поэтапно с 2025 по 2027 год.

В Украине рассматривается пересмотр упрощенной системы налогообложения, включая правила для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Планируется перераспределение ФЛП по группам и введение дифференцированных налоговых ставок для разных видов деятельности. Однако реформа не состоится в ближайший период. О плане идет речь в Национальной стратегии доходов до 2030 года, утвержденной Кабинетом министров .

Согласно предложениям правительства, юридические лица из 3-й и 4-й групп "упрощенной системы" могут упустить возможность оставаться в этой системе. Ставки налогов для них будут расти до уровня обычного налога на прибыль.

Относительно ФЛПов, вторая и третья группы объединятся, и налоговые ставки будут разными, колеблясь от 3% для торговли до 17% для некоторых услуг. Эти ставки будут увеличиваться поэтапно, и для этих ФЛП станет обязательным использование регистратора расчетно-кассовых операций (РРО) – классического или программного.

ФЛПы 1-й группы будут включать предпринимателей ограниченного перечня видов деятельности, и для них будет применяться налог с полученного дохода, а не фиксированный.

Относительно фермеров-ФОПов 4-й группы база налогообложения будет расширена одновременно со стартом налогообложения на основе массовой оценки земли.

Также для всех ФЛП предусмотрены изменения в формальных процедурах, таких как автоматическая регистрация и закрытие банковского счета при регистрации или ликвидации. Стоит отметить, что это долгосрочная перспектива, и реформа планируется внедрять поэтапно с 2025 по 2027 год, учитывая запланированные изменения в администрировании.

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