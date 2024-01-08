В Минфине прокомментировали мифы о 18% налоге на переводы между карточками украинцев.

В последнее время в сети начали писать, что украинцы будут платить 18% налога с поступлений на карты. В Минфин прокомментировали эту информацию. Там заверили, что эта информация не соответствует действительности. Также, в Министерстве финансов Украины были раскрыты отдельные аспекты новой Национальной стратегии доходов Украины, уточняя, что она не включает нормы по налогообложению средств, полученных на карту физического лица.

Представители министерства отметили, что неверные выводы по этому вопросу, вероятно, возникли из-за неправильного понимания информации в разделе 4.3.1 "Реформа упрощенной системы налогообложения".

Отмечено, что все доходы физических лиц, полученные вне сферы предпринимательской деятельности (за исключением прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины), будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц.

В пресс-службе также подчеркнули, что сам текст стратегии не содержит выражений "любые поступления на карточку физического лица". Фраза о "налогообложении доходов, полученных за пределами предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, уже существующие в действующем налоговом законодательстве.

Министерство также отметило, что любые изменения в налоговой политике нуждаются в подробных обсуждениях с общественностью, бизнесом и органами власти. Согласно Национальной стратегии, подобные изменения могут вступить в силу не ранее чем через год после принятия мер по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС, включая информацию, полученную от налогоплательщиков и налоговых агентов.

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