У НБУ розповіли, як зміняться виплати українців у 2024 році та що саме підготували роботодавці.

За словами першої заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової, у 2024 році очікується підвищення рівня зарплат у зв'язку з нестачею кваліфікованих працівників. Такий прогноз вона висловила під час участі в телемарафоні.

Зазначивши недостатню кількість досвідчених працівників, Рожкова повідомила, що бізнес вже розпочав підвищення рівня зарплат і має намір продовжити цю практику в майбутньому. Адже роботодавцям не вистачає працівників, тому готові підвищувати зарплати.

"Ми передбачаємо, що економіка буде і надалі зростати. Це зростання економіки призводить до відновлення ринку праці. Проте через структурні проблеми на ринку праці, викликані, зокрема, масовим виїздом людей за кордон, підприємства часто стикаються з важливістю знаходження необхідних фахівців", - підкреслила вона.

Згідно з даними Держстату, у третьому кварталі 2023 року середня зарплата становила 17 937,3 гривень, що на 22,7% вище, ніж за аналогічний період минулого року.

На 2024 рік передбачається зростання номінальних зарплат на 15,8%, а реальних - на 6,9%. У 2025 році прогнозується, що номінальні зарплати зростуть на 14,0%, а реальні - на 6,2%.

Рожкова також повідомила, що Національний банк України прогнозує прискорення інфляції у 2024 році, хоча ймовірно вона залишиться на рівні менше 10%. Це, в свою чергу, призведе до того, що відсоткові ставки на депозити в гривнях залишатимуться привабливими не лише для збереження коштів від знецінення, а й для отримання додаткового прибутку.

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