В НБУ рассказали, как изменятся выплаты украинцев в 2024 году и что именно подготовили работодатели.

По словам первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой, в 2024 году ожидается повышение уровня зарплат в связи с нехваткой квалифицированных работников. Такой прогноз она высказала при участии в телемарафоне.

Отметив недостаточное количество опытных работников, Рожкова сообщила, что бизнес уже приступил к повышению уровня зарплат и намерен продолжить эту практику в будущем. А ведь работодателям не хватает работников, поэтому готовы повышать зарплаты.

"Мы предполагаем, что экономика будет и дальше расти. Этот рост экономики приводит к обновлению рынка труда. Однако из-за структурных проблем на рынке труда, вызванных, в частности, массовым выездом людей за границу, предприятия часто сталкиваются с важностью нахождения необходимых специалистов", - подчеркнула она.

Согласно данным Госстата, в третьем квартале 2023 года средняя зарплата составила 17 937,3 гривен, что на 22,7% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На 2024 год предполагается рост номинальных зарплат на 15,8%, а реальных – на 6,9%. В 2025 году прогнозируется, что номинальные зарплаты возрастут на 14,0%, а реальные – на 6,2%.

Рожкова также сообщила, что Национальный банк Украины прогнозирует ускорение инфляции в 2024 году, хотя, вероятно, она останется на уровне менее 10%. Это в свою очередь приведет к тому, что процентные ставки на депозиты в гривнах будут оставаться привлекательными не только для сохранения средств от обесценения, но и для получения дополнительной прибыли.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.