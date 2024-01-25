Додаткові оподатковувані доходи включають суми, які не були оподатковані при отриманні.

З початку 2024 року в Україні вступив в дію обов'язок подавати декларації та сплачувати податки за ряд доходів, отриманих у попередньому році. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДПС в Одеській області. Це стосується таких видів доходів, як прибуток від оренди чи додатковий дохід від підприємницької діяльності.

Додаткові оподатковувані доходи включають суми, які не були оподатковані при отриманні, але не є винятковими від оподаткування згідно з податковим законодавством. Це можуть бути заборгованості, що вийшли за межі строку позивної давності, благодійна допомога, що перевищує встановлені норми, та інші.

Також повинні подавати декларації фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, за винятком тих, хто обрав спрощену систему оподаткування, а також особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Інші обов'язкові подачі декларацій передбачені для іноземців, які отримали статус резидента України, а також для резидентів, що виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

Податковий кодекс надає можливість повернути надміру сплачений податок тим, хто має право на податкову знижку, подавши податкову декларацію.

Також стало відомо, які податки справді планують підвищити у Національній стратегії доходів. Йдеться насамперед про нові правила для "ФОПів".

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