С начала 2024 года в Украине вступила в силу обязанность подавать декларации и уплачивать налоги за ряд доходов, полученных в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГНС в Одесской области. Это касается таких видов доходов как прибыль от аренды или дополнительный доход от предпринимательской деятельности.

Дополнительные налогооблагаемые доходы включают суммы, которые не были обложены налогом при получении, но не являются исключительными от налогообложения согласно налоговому законодательству. Это могут быть задолженности, вышедшие за пределы срока исковой давности, благотворительная помощь, превышающая установленные нормы, и другие.

Также должны подавать декларации физические лица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, за исключением избравших упрощенную систему налогообложения, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Другие обязательные подачи деклараций предусмотрены для иностранцев, получивших статус резидента Украины, а также для выезжающих за границу резидентов на постоянное место жительства.

Налоговый кодекс дает возможность вернуть излишне уплаченный налог тем, кто имеет право на налоговую скидку, подав налоговую декларацию.

Также стало известно, какие налоги планируют повысить в Национальной стратегии доходов. Речь идет прежде всего о новых правилах для "ФОПов".

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