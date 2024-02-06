Міністерство економіки опублікувало список моделей автомобілів, що підлягають транспортному податку у 2024 році

Українці мають сплатити податок за володіння автомобілем. У список таких автомобілей увійшли 184 марки авто. Міністерство економіки опублікувало список моделей автомобілів, які підлягають транспортному податку у 2024 році. Зокрема, у списку значаться автомобілі Aston Martin, Audi та Bentley, але не тільки вони.

У цей перелік крім Aston Martin, Audi та Bentley, увійшли 184 моделі від 13 відомих виробників, включаючи такі марки, як Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian та Tesla.

Оподаткування підлягають автомобілі віком до 5 років із вартістю вище 375 мінімальних зарплат. На сьогоднішній день ця сума становить 7 100 грн, що означає, що податок обов'язково сплачується за транспортні засоби, вартість яких перевищує 2,662 млн грн.

Сума податку складає 25 тис. грн і повинна бути сплачена фізичним особам протягом 60 днів після отримання повідомлення. Щодо юридичних осіб, вони повинні вносити авансові внески щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, і ці платежі відображаються у річній податковій декларації.

Важливо відзначити, що оподатковується кожен автомобіль, визнаний "предметом розкоші". Отже, за дві машини власникові доведеться сплатити 50 тис. грн, за три – 75 тис. грн і так далі.

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