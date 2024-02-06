Украинцы должны уплатить налог за владение автомобилем. В список таких автомобилей вошли 184 марки авто. Министерство экономики опубликовало список моделей автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2024 году. В частности, в списке числятся автомобили Aston Martin, Audi и Bentley, но не только они.

В этот список кроме Aston Martin, Audi и Bentley, вошли 184 модели от 13 известных производителей, включая такие марки, как Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian и Tesla.

Обложению подлежат автомобили в возрасте до 5 лет со стоимостью выше 375 минимальных зарплат. На сегодняшний день эта сумма составляет 7100 грн, что означает, что налог обязательно уплачивается за транспортные средства, стоимость которых превышает 2,662 млн грн.

Сумма налога составляет 25 тыс. грн и должна быть уплачена физическим лицам в течение 60 дней после получения уведомления. В отношении юридических лиц они должны вносить авансовые взносы ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и эти платежи отражаются в годовой налоговой декларации.

Важно отметить, что облагается налогом каждый автомобиль, признанный "предметом роскоши". Следовательно, за две машины владельцу придется заплатить 50 тыс. грн, за три – 75 тыс. грн и так далее.

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Напомним, налоговая начала усиленные проверки.

Как сообщала Politeka, украинцы обязаны подавать декларации и доплатить налоги за некоторые доходы.

Также Politeka писала, названы перечень оснований, которые предусматривает Налоговый кодекс для проведения проверок.