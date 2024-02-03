Енергетики впроваджують графіки аварійних відключень електропостачання, використовуючи алгоритм, який був вжитий під час блекаутів у минулому році. Про це повідомив очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Так, в Кривому Розі, що в Дніпропетровській області, повернулись до графіків аварійних відключень світла. Олександр Вілкул, мер міста, повідомив, що частина лікарень, водопостачання та теплопостачання (де це можливо) переходить на генератори. Прогнозується віялові перебої з електропостачанням та зв'язком.

Після атаки росії на місто, в Металургійному районі Кривого Рогу було відключено електропостачання для 7500 абонентів. Також залишилися без світла дві котельні. Швидкісний трамвай вже зупинив роботу.

Олександр Вілкул також нагадав, що у місті створено 213 "Пунктів незламності". Електронна карта "Пунктів незламності" доступна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що вночі росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури, спричинивши пошкодження на одній з підстанцій НЕК.

Напад був здійснений дронами на Дніпропетровщині. Частина Кривого Рогу залишилася без світла та тепла, внаслідок чого понад 50 тисяч мешканців залишалися без електропостачання, а близько 45 тисяч споживачів залишалися без опалення, також були знеструмлені дві шахти.

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