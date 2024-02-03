Энергетики внедряют графики аварийных отключений электроснабжения, используя алгоритм, который был использован во время блекаутов в прошлом году. Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Так, в Кривом Роге Днепропетровской области вернулись к графикам аварийных отключений света. Александр Вилкул, мэр города, сообщил, что часть больниц, водоснабжения и теплоснабжения (где это возможно) переходит на генераторы. Прогнозируется веерные перебои с электроснабжением и связью.

После атаки россии на город в Металлургическом районе Кривого Рога было отключено электроснабжение для 7500 абонентов. Также остались без света две котельные. Скоростной трамвай уже остановил работу.

Александр Вилкул также напомнил, что в городе создано 213 "Пунктов несокрушимости". Электронная карта "Пунктов несокрушимости" доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что ночью россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры, причинив повреждения на одной из подстанций НЭК.

Нападение было совершено дронами на Днепропетровщине. Часть Кривого Рога осталась без света и тепла, в результате чего более 50 тысяч жителей оставались без электроснабжения, а около 45 тысяч потребителей оставались без отопления, также обесточены две шахты.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам упростят получение льгот на оплату коммуналки.

Как сообщала Politeka, в Украине начали отключать свет должникам.

Также писала Politeka, сколько придется платить в феврале и как сэкономить на электроэнергии.



