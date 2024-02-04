В Україні стрімко переписали вартість важливого овочу. Так, в Україні помітно знизилися ціни на білокачанну капусту. За даними з 2 лютого, виробники продають її за 8-12 гривень за кілограм, що в середньому на 17% дешевше, ніж тиждень тому. Очікується, що ціни на цей овоч також зменшаться в супермаркетах найближчим часом.

Експерти вказують, що головною причиною перегляду ціни на білокачану капусту стало зниження попиту українців через зменшену купівельну активність. Крім того, якість пропонованої капусти погіршилася через тривале зберігання, і фермери більше готові зменшити ціни при великих обсягах реалізації.

У великих мережах супермаркетів середня вартість білокачанної капусти 2 лютого становила 15,62 гривень за кілограм, перевищуючи середню ціну січня на 61 копійку. Однак це може бути пов'язано з тим, що супермаркети можуть продавати капусту, закуплену раніше за вищою ціною.

Також зазначається, що ціни на картоплю в Україні зросли до такого рівня, що їх вже називають "безпрецедентними". Протягом останнього місяця зими ціна на картоплю досягла 18-23 гривень за кілограм, що вчетверо перевищує показники минулого року. Прогнозується, що ціни на картоплю продовжать зростати в майбутньому.

Джерело: EastFruit.

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