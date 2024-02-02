«Укренерго» попередило українців про наслідки нової ворожої атаки, пише Politeka.net.

«В ніч на 2 лютого росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго». У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі», - йдеться у терміновому повідомленні.

Наразі фахівці «Укренерго» та ДСНС оглядають обладнання.

Підкреслюється, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.

Додамо, про зникнення у деяких районах світла і води, зокрема, повідомляли у місті Кривий Ріг, де цієї ночі гриміли вибухи.

Зазначимо, раніше в "Укренерго" підкреслювали, що попри потепління зима триває і загальний рівень споживання залишається високим.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - закликали в "Укренерго" українців.

Так, головне правило ощадливого споживання – не вмикати всі електроприлади одночасно. Особливо це правило важливо для годин максимального споживання зранку та ввечері.

"Вранці ви готуєте сніданок, вмикаєте, наприклад, електроплиту. Після ви можете кип’ятити воду, користуєтесь феном. В цей час важливо утриматися від того, щоб увімкнути пральну або посудомийну машину. І таким чином, не вмикаючи все одразу, ви згладжуєте піки споживання і допомагаєте нам», – зазначав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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