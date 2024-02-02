«Укрэнерго» срочно обратилось к украинцам с неутешительными новостями об обесточивании потребителей.

"Укрэнерго" предупредило украинцев о последствиях новой вражеской атаки, пишет Politeka.net.

«В ночь на 2 февраля россия нанесла новый массированный дроновый удар по южным и центральным областям Украины. К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго». В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители», - говорится в срочном сообщении.

Специалисты «Укрэнерго» и ГСЧС осматривают оборудование.

Подчеркивается, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

Добавим, об исчезновении в некоторых районах света и воды, в частности, сообщали жители Кривого Рога, где этой ночью гремели взрывы.

Отметим, ранее в "Укрэнерго" подчеркивали, что, несмотря на потепление, зима продолжается и общий уровень потребления остается высоким.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", - призвали в "Укрэнерго" украинцев.

Так, главное правило бережливого потребления – не включать все электроприборы одновременно. Особенно это правило важно для часов максимального потребления утром и вечером.

"Утром вы готовите завтрак, включаете, например, электроплиту. После вы можете кипятить воду, пользуетесь феном. В это время важно воздержаться от того, чтобы включить стиральную или посудомоечную машину. И таким образом, не включая все сразу, вы сглаживаете пики потребление и помогаете нам», – отмечал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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