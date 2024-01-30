Згідно з терміновим повідомленням «Укренерго», у ніч на 30 січня росія здійснила масовану атаку БПЛА – 35-ма «шахедами» з трьох напрямків.

Під атакою опинилася низка цивільних об’єктів, зокрема, й критичної інфраструктури. Сили оборони України знищили 15 ворожих БпЛА в різних областях.

«На жаль, є пошкодження обладнання на одній з підстанцій «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі триває заживлення промислових споживачів за резервними схемами», - повідомили в «Укренерго».

Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги, пошкоджене обладнання планується якнайшвидше замінити новим із аварійного запасу, створеного «Укренерго».

В «Укренерго» також запевнили, що завдяки діям енергетиків та військових масована атака не спричинила критичних наслідків для збалансованої роботи енергосистеми.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що загальний рівень споживання електроенергії залишається високим.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - закликали енергетики українців.

Так, населення просят вимикати "зайве" світло в приміщеннях, не вмикати вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикате разом чайник та мікрохвильову піч.

Також укра їнців просять вимикати кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортная.

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