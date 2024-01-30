Согласно срочному сообщению «Укрэнерго», в ночь на 30 января россия совершила массированную атаку БПЛА – 35 «шахедами» с трех направлений.

Под атакой оказался ряд гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры. Силы обороны Украины уничтожили 15 вражеских БПЛА в разных областях.

«К сожалению, есть повреждения оборудования на одной из подстанций Укрэнерго в центральном регионе. В настоящее время продолжается заживление промышленных потребителей по резервным схемам», – сообщили в «Укрэнерго».

Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги, поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса, созданного «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» также заверили, что благодаря действиям энергетиков и военных массированная атака не повлекла критических последствий для сбалансированной работы энергосистемы.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что общий уровень потребления электроэнергии остается высоким.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", – призывали энергетики украинцев.

Так, население просят выключать "лишний" свет в помещениях, не включать дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг). А на работе, в обеденный перерыв, не включайте вместе чайник и микроволновку.

Также украинцев просят выключать кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортная.

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