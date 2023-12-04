«Укренерго» оприлюднило важливу інформацію і що обов’язково треба зробити Користувачам.

В «Укренерго» підкреслили, що спливає термін дії спрощеної процедури з переукладення договорів про надання послуг з передачі електроенергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, пише Politeka.net.

Зазначається, що на виконання Постанови НКРЕКП від 29.09.2023 № 1763 з метою укладення Договору на передачу та Договору на диспетчеризацію за спрощеною процедурою приєднання на умовах діючих договорів (індивідуальних характеристик, зазначених в додатках до цих договорів, реквізитів тощо) за допомогою системи електронного документообігу «Укренерго онлайн» всім Користувачам направлено підписані зі сторони НЕК «УКРЕНЕРГО» проекти заяв-приєднання до Договору на диспетчеризацію та/або Договору на передачу, а також проекти додаткових угод про припинення дії діючих Договору на диспетчеризацію та/або Договору на передачу, укладених шляхом їх двостороннього підписання.

В «Укренерго» нагадали, що відповідно до пункту 3 Постанови визначено обов’язок Користувача протягом 30 днів з дня отримання від оператора системи передачі заяви-приєднання та проекту додаткової угоди про припинення дії діючого договору, укладеного шляхом двостороннього підписання сторонами, підписати їх зі своєї сторони.

Додамо, раніше в «Укренерго» закликали українців споживати електроенергію економно з 9.00 до 11.00 та з 16.00 до 18.00.

Так, наприклад, пральну та посудомийну машину краще вмикати після 20.00.

На даний момент планові відключення споживачів не застосовуються. Більшість споживачів, які вихідними були без світла через негоду, заживлено. Найскладнішою ситуація лишається на Львівщині.

На ранок 4 грудня через негоду в Україні знеструмлені 134 населених пункти у трьох областях.

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