«Укрэнерго» обнародовало важную информацию и что обязательно нужно сделать Пользователям.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что истекает срок действия упрощенной процедуры по перезаключению договоров о предоставлении услуг по передаче электроэнергии и диспетчерского (оперативно- технологического) управления, пишет Politeka.net.

Отмечается, что во исполнение Постановления НКРЭКУ от 29.09.2023 № 1763 с целью заключения Договора на передачу и Договора на диспетчеризацию по упрощенной процедуре присоединения на условиях действующих договоров (индивидуальных характеристик, указанных в приложениях к этим договорам, реквизитов и т.п.) с помощью системы электронного документа «Укрэнерго онлайн» всем Пользователям направлены подписанные со стороны НЭК «УКРЭНЕРГО» проекты заявлений-присоединения к Договору на диспетчеризацию и/или Договора на передачу, а также проекты дополнительных соглашений о прекращении действия действующих Договора на диспетчеризацию и/или Договора на передачу, заключенных путем их двустороннее подписание.

В «Укрэнерго» напомнили, что в соответствии с пунктом 3 Постановления определена обязанность Пользователя в течение 30 дней со дня получения от оператора системы передачи данных заявление-присоединение и проект дополнительного соглашения о прекращении действия действующего договора, заключенного путем двустороннего подписания сторонами, подписать их со своей стороны.

Ранее в «Укрэнерго» призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00.

Так, например, стиральную машину и посудомоечную машину лучше включать после 20.00.

В настоящее время плановые отключения потребителей не применяются. Большинство потребителей, которые выходными были без света из-за непогоды, заживлены. Самая сложная ситуация остается на Львовщине.

На утро 4 декабря из-за непогоды в Украине обесточены 134 населенных пункта в трех областях.

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