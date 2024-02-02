Розмір знижки за опалення та використання житла визначається на основі опалювальної площі.

Певні категорії громадян в Україні можуть скористатися 50% знижкою на сплату комунальних послуг при умові отримання субсидії та відповідності встановленим критеріям, визначеним Пенсійним фондом. Про це повідомила прес-служба ПФУ.

Згідно із законодавством, до осіб, які мають право на 50% знижку, відносяться члени сім'ї загиблих військовослужбовців, в той час як учасники бойових дій можуть отримати 75% знижку.

Знижка застосовується до таких комунальних послуг:

Послуги з управління багатоквартирним будинком. Послуги з постачання та розподілу природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами. Оплата абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг. Витрати на управління багатоквартирним будинком, де створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний кооператив, а також на комунальні послуги в такому будинку. Придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі наявності пічного опалення).

Розмір знижки за опалення та користування житлом визначається на основі опалювальної площі 21 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку та постійно проживає у житловому приміщенні, і додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

У випадку, якщо вдова є непрацездатною, а її сім'я складається виключно з непрацездатних осіб, надається 50% знижка на газ для опалення на подвійну нормативну опалювальну площу – 42 кв. м на особу, яка має право на знижку, та додатково 21 кв. м на сім'ю.

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