Певні категорії громадян в Україні можуть скористатися 50% знижкою на сплату комунальних послуг при умові отримання субсидії та відповідності встановленим критеріям, визначеним Пенсійним фондом. Про це повідомила прес-служба ПФУ.

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Згідно із законодавством, до осіб, які мають право на 50% знижку, відносяться члени сім'ї загиблих військовослужбовців, в той час як учасники бойових дій можуть отримати 75% знижку.

Знижка застосовується до таких комунальних послуг:

  1. Послуги з управління багатоквартирним будинком.
  2. Послуги з постачання та розподілу природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами.
  3. Оплата абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг.
  4. Витрати на управління багатоквартирним будинком, де створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний кооператив, а також на комунальні послуги в такому будинку.
  5. Придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі наявності пічного опалення).

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Розмір знижки за опалення та користування житлом визначається на основі опалювальної площі 21 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку та постійно проживає у житловому приміщенні, і додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

У випадку, якщо вдова є непрацездатною, а її сім'я складається виключно з непрацездатних осіб, надається 50% знижка на газ для опалення на подвійну нормативну опалювальну площу – 42 кв. м на особу, яка має право на знижку, та додатково 21 кв. м на сім'ю.

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