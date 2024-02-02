Размер скидки за отопление и использование жилья определяется на основе отопительной площади.

Определенные категории граждан Украины могут воспользоваться 50% скидкой на оплату коммунальных услуг при условии получения субсидии и соответствия установленным критериям, определенным Пенсионным фондом. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно законодательству, к лицам, имеющим право на скидку 50%, относятся члены семьи погибших военнослужащих, в то время как участники боевых действий могут получить 75% скидку.

Скидка применяется к следующим коммунальным услугам:

Услуги по управлению многоквартирным домом. Услуги по снабжению и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованному водоснабжению и водоотводу, обращению с бытовыми отходами. Оплата абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг. Расходы на управление многоквартирным домом, где созданы объединения совладельцев, жилищно-строительный кооператив, а также коммунальные услуги в таком доме. Приобретение твердого топлива и сжиженного газа (при наличии печного отопления).

Размер скидки за отопление и использование жилья определяется на основе отопительной площади 21 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку и постоянно проживающее в жилом помещении, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

В случае, если вдова нетрудоспособна, а ее семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц, предоставляется 50% скидка на газ для отопления на двойную нормативную отопительную площадь – 42 кв. м на человека, имеющего право на скидку, и дополнительно 21 кв. м на семью.

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