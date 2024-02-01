Місячний календар краси на лютий 2024 стане помічником у виборі дат для зміни зачіски, манікюру, пілінгу та ін’єкцій.

Місячний календар на лютий 2024 допоможе спланувати, коли найкраще відвідати салон краси, приділити час своїй зовнішності, змінити зачіску або оновити манікюр.

Астрологи поділяють місячний календар на сприятливі та несприятливі дні для процедур краси.

Календар краси на лютий 2024 опублікувала астрологиня в своєму каналі Scorpio.

За словами експертки з прогнозів, згідно з календарем краси на лютий 2024, після 16 лютого сприятливий час для експериментів зі стилем та зовнішністю.

«До цього часу краще надати перевагу більш консервативним напрямкам», - радить астрологиня.

Календар краси на лютий 2024.

Астрологиня радить з 22 по 29 лютого не нарощувати вії, не збільшувати губи ті інші частини тіла.

«Не експериментуйте із об'ємом», - закликає експертка.

Також астрологиня передбачає, що 17.02 та 22.02 (та дні біля цих дат) – це дні, які невдалі для пластичних операцій, процедур з ін'єкціями та інших агресивних маніпуляцій. Несприятливими для маніпуляцій з зовнішністю є також: 3, 8 ,9,14,15,17, 22, 23 лютого.

«З 10 по 24 лютого – сприятливий період для стрижок, що мають на меті відростити волосся», - каже експертка.

До 10 лютого та після 24 лютого, згідно з місячним календарем краси, сприятливий період для модельної та чоловічої стрижки, для епіляції та якщо хочете укріпити коріння.

Календар краси на лютий 2024.

Також астрологиня перерахувала сприятливі дні у календарі краси на лютий 2024 для стрижок - 5,6,11,18,20,24, манікюру - 5,6,11,18,20,24,25, епіляції - 5,6,11,18,20, дієт - 2,5,6,8,10,11,20,21,22,24,25, пілінгу та ін’єкцій.

Додамо також, що відомі фази Місяця у лютому 2024: Молодий Місяць 10 лютого о 00:59, Повний Місяць 24 лютого о 14:30, Зростаючий Місяць з 11 по 23 лютого; Спадаючий Місяць з 1 по 9 число і з 25 по 29 число.

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