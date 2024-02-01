Зірки сьогодні на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Дізнайтеся, що готує щоденне читання карт Таро вашого знака зодіаку.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: сторінка пентаклів.

Поставте цінник свою роботу. Гроші мають значення, Овен. Утримайтеся від того, щоби дозволяти собі робити цінні речі безкоштовно. Просіть те, що ви заробили.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Відносини мають приносити задоволення. Якщо ви знаходитесь в партнерстві, яке здається одностороннім, запитайте себе, чому, а потім зробіть щось, щоб змінити це.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Самовпевненість – це не зарозумілість. Якщо ви знаєте, що можете добре виконувати роботу і відчувати себе від цього добре, тоді вихваляйтеся. Сьогодні вам доведеться продавати себе, тому будьте своїм власним захисником.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Паж Кубків

Рухайся повільніше. Раптова зміна може порушити статус-кво та виявитися контрпродуктивною. Вам не обов'язково рухатись так швидко. Натомість налаштовуйте темп.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Дивіться межі своїх потреб. Фінансові питання можуть зіпсувати вашу перспективу, особливо коли грошей мало. Не дозволяйте занепокоєнню взяти над вами гору.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Місяць.

Стережіться ілюзій сьогодні. Деякий негатив може уникнути уваги, і ви можете не помітити проблему, поки не стане занадто пізно. Все відбувається з якоїсь причини, і іноді все, що вам потрібно навчитися, це пробачити і рухатися далі.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Жезлів.

Працюйте далі. Відкладати задоволення нелегко, але відкладати справи сьогодні, щоб завтра жити так, як ви хочете, це мудре вкладення вашого часу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Ієрофант.

Створіть простір. Відстань дозволяє вам краще поглянути на ситуацію. Коли ви усуваєтеся від своїх емоцій, ви можете бачити ясним розумом.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Маг.

Пробування чогось нового може допомогти вам усвідомити, наскільки ви насправді різнобічно талановиті. Коли ви виходите за межі своїх обмежень, будьте готові спробувати щось уперше, навіть якщо це означає невдачу.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Башта.

Нещасні випадки трапляються, і в них не обов'язково має бути чиясь вина. Ситуація може вийти з-під контролю за одну мить. Найважливіше це те, як ви реагуєте на стрес, коли приходить час вирішувати проблему.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Світ

Хороші речі приходять до тих, хто багато працює, але іноді вам щастить, і вам надається можливість, яку ви шукали. Якщо вам надано шанс на все життя, скористайтеся ним!

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Емоції сьогодні розжарюються і можуть призвести до замішання на багатьох рівнях. Перш ніж поспішати з чимось, у чому ви не впевнені, ретельно обміркуйте свої варіанти. За потреби запитайте друга, що він думає.

Джерело: yourtango .

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