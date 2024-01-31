Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Поставьте ценник на свою работу. Деньги имеют значение, Овен. Воздержитесь от того, чтобы позволять себе делать ценные вещи бесплатно. Просите то, что вы заработали.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Отношения должны приносить удовлетворение. Если вы находитесь в партнерстве, которое кажется односторонним, спросите себя, почему, а затем сделайте что-нибудь, чтобы это изменить.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Самоуверенность – это не высокомерие. Если вы знаете, что можете хорошо выполнять работу и чувствовать себя от этого хорошо, тогда хвастайтесь. Сегодня вам придется продавать себя, так что будьте своим собственным защитником.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Кубков

Двигайся медленнее. Внезапное изменение может нарушить статус-кво и оказаться контрпродуктивным. Вам не обязательно двигаться так быстро. Вместо этого настраивайте темп.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Смотрите за пределы своих потребностей. Финансовые вопросы могут испортить вашу перспективу, особенно когда денег мало. Не позволяйте беспокойству взять над вами верх.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Луна.

Остерегайтесь иллюзий сегодня. Некоторый негатив может ускользнуть от внимания, и вы можете не заметить проблему, пока не станет слишком поздно. Все происходит по какой-то причине, и иногда все, что вам нужно научиться, — это простить и двигаться дальше.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Работайте дальше. Откладывать удовлетворение нелегко, но откладывать дела сегодня, чтобы завтра жить так, как вы хотите, — это мудрое вложение вашего времени.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Иерофант.

Создайте пространство. Расстояние позволяет вам лучше взглянуть на ситуацию. Когда вы отстраняетесь от своих эмоций, вы можете видеть ясным умом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Маг.

Пробование чего-то нового может помочь вам осознать, насколько вы на самом деле разносторонне талантливы. Когда вы выходите за пределы своих ограничений, будьте готовы попробовать что-то в первый раз, даже если это означает неудачу.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Башня.

Несчастные случаи случаются, и в них не обязательно должна быть чья-то вина. Ситуация может выйти из-под контроля в одно мгновение. Самое важное — это то, как вы реагируете на стресс, когда приходит время решать проблему.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Мир

Хорошие вещи приходят к тем, кто много работает, но иногда вам везет, и вам предоставляется возможность, которую вы не искали. Если вам дан шанс на всю жизнь, воспользуйтесь им!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Эмоции сегодня накаляются и могут привести к замешательству на многих уровнях. Прежде чем торопиться с чем-то, в чем вы не уверены, тщательно обдумайте свои варианты. При необходимости спросите друга, что он думает.

Источник: yourtango.

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