Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Паж Пентаклей.
Поставьте ценник на свою работу. Деньги имеют значение, Овен. Воздержитесь от того, чтобы позволять себе делать ценные вещи бесплатно. Просите то, что вы заработали.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Двойка Кубков.
Отношения должны приносить удовлетворение. Если вы находитесь в партнерстве, которое кажется односторонним, спросите себя, почему, а затем сделайте что-нибудь, чтобы это изменить.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Девятка Кубков.
Самоуверенность – это не высокомерие. Если вы знаете, что можете хорошо выполнять работу и чувствовать себя от этого хорошо, тогда хвастайтесь. Сегодня вам придется продавать себя, так что будьте своим собственным защитником.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Паж Кубков
Двигайся медленнее. Внезапное изменение может нарушить статус-кво и оказаться контрпродуктивным. Вам не обязательно двигаться так быстро. Вместо этого настраивайте темп.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Четверка Пентаклей.
Смотрите за пределы своих потребностей. Финансовые вопросы могут испортить вашу перспективу, особенно когда денег мало. Не позволяйте беспокойству взять над вами верх.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Луна.
Остерегайтесь иллюзий сегодня. Некоторый негатив может ускользнуть от внимания, и вы можете не заметить проблему, пока не станет слишком поздно. Все происходит по какой-то причине, и иногда все, что вам нужно научиться, — это простить и двигаться дальше.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Шестерка Жезлов.
Работайте дальше. Откладывать удовлетворение нелегко, но откладывать дела сегодня, чтобы завтра жить так, как вы хотите, — это мудрое вложение вашего времени.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Иерофант.
Создайте пространство. Расстояние позволяет вам лучше взглянуть на ситуацию. Когда вы отстраняетесь от своих эмоций, вы можете видеть ясным умом.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Маг.
Пробование чего-то нового может помочь вам осознать, насколько вы на самом деле разносторонне талантливы. Когда вы выходите за пределы своих ограничений, будьте готовы попробовать что-то в первый раз, даже если это означает неудачу.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Башня.
Несчастные случаи случаются, и в них не обязательно должна быть чья-то вина. Ситуация может выйти из-под контроля в одно мгновение. Самое важное — это то, как вы реагируете на стресс, когда приходит время решать проблему.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Мир
Хорошие вещи приходят к тем, кто много работает, но иногда вам везет, и вам предоставляется возможность, которую вы не искали. Если вам дан шанс на всю жизнь, воспользуйтесь им!
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Двойка Кубков.
Эмоции сегодня накаляются и могут привести к замешательству на многих уровнях. Прежде чем торопиться с чем-то, в чем вы не уверены, тщательно обдумайте свои варианты. При необходимости спросите друга, что он думает.
Источник: yourtango.
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