За новим стилем Стрітення Господнє відзначається раніше, адже дата Різдва змістилася.

Стрітення Господнє – це неперехідне свято і щорічно святкується через 40 днів після Різдва Христового, пише Politeka.net.

У зв’язку з тим, що Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, дата Різдва змістилася на 13 днів, тож Стрітення Господнє тепер відзначають теж раніше на 13 днів - 2 лютого.

«Другого лютого відзначатимемо свято Стрітення Господнього, згадуючи євангельську подію, коли на 40-й день після Різдва Ісуса Христа, виконуючи тогочасний закон, Богородиця та праведний Йосиф Обручник принесли Богонемовля до храму, щоби посвятити Його Богові і віддати за Нього символічну пожертву», - пояснили українцям в Правосланій Церкві України.

Стрітення Господнє.

Свято Стрітення Господнє є унікальним за своєю богослужбовою традицією, адже воно водночас присвячене прославленню і Спасителя, і Його Пречистої Матері.

Як зазначають в ПЦУ, серед богослужбових особливостей на Стрітення Господнє, зокрема, Чин благословення та освячення свічок.

Традиція освячення свічок походить зі стародавнього звичаю влаштовувати в день свята Стрітення хід містом із запаленими світильниками, які благословлялися священниками. Ця процесія символізувала входження Господа Ісуса Христа – Світла для світу – до Єрусалимського храму. Символічний зміст цього полягав у тому, щоби нагадати про Світло Христове, яке просвітлює всіх.

«Стрітенським» свічкам приписують різні надприродні властивості, побутує багато народних вірувань про «захист» від грому, блискавки, пожежі тощо.

Стрітення Господнє.

«Але не варто впадати у неправдивий містицизм чи маловір’я: оберігає не свічка, а – Господь.

Церковна свічка – це символ, а не талісман чи магічний амулет. Це видимий символ молитовного звернення людини до Бога. Немає жодних церковних приписів щодо вимоги, наприклад, нести запалену свічку аж додому, щодо строків її зберігання, або щодо матеріалу, з якого вона «має» бути виготовлена. Це все традиції, які пов՚язані з тим, що у свято Стрітення свічки освячуються за особливим Чином, тому і увага до них – особлива», - наголошують в ПЦУ.

Українців закликають ставитись до «стрітенських» свічок благоговійно і з пошаною, як і до будь-якої іншої освяченої речі.

Стрітенські свічки можна засвічувати вдома, під час домашньої молитви.

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